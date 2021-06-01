Два иранских летчика погибли при ЧП с F-35

Система катапультирования оказалась неисправной и привела к трагедии

Страшное происшествие случилось в Иране. Из-за поломки системы катапультных кресел погибли два местных летчика.

Катапульта внезапно вышвырнула несчастных иранцев из самолета местного производства F-5. При падении летчики получили несовместимые с жизнью травмы, пишет РИА "Новости".

Печальное событие произошло 1 июня утром на базе Дизфуль.

Примечательно, что за минувшие два месяца это уже второй инцидент с незапланированным срабатыванием катапульт на военных самолетах Ирана.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость241411
Пожаловаться Ответить
Я крайне удивился, с каких это пор в Иране появились Ф-35. Оказывается Ф-5. Вот что бывает, когда женщины пишут на военную тему.
1
новости партнеров

Считают Россию "умирающей страной": Медведев заявил об оборзевшем от своей мощи Западе

Отношения России с Европой и США сейчас хуже, чем во времена холодной войны

Москва заплатила Лукашенко за уход – СМИ

Маневрировать между РФ и Западом белорусский лидер больше не сможет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей