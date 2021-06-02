В Питере из-под земли начал бить фонтан с кипятком

На месте инцидента работают аварийные службы

В Санкт-Петербурге забил фонтан кипятка. Поток воды доходил до высоты четвертого этажа.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Костюшко. Видео опубликовал один из местных жителей.

Оказалось, что во время технических работ случился прорыв трубы с горячей водой. Устранять проблему направились сотрудники аварийной службы, передает Piter.TV.

Представители АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" объяснили, что труба лопнула при подготовке сетей к отопительному сезону. Данный участок трубопровода отключили. Вскоре нарушение будет устранено, уточняет телеканал "360"

Это уже не первый раз, когда жители Питера наблюдают фонтан с кипятком. Так, похожий инциден случился 23 марта этого года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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