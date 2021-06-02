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Печальная история столкновения российского траулера "Амур" с японской
рыболовецкой шхуной получила неожиданное продолжение. В прессе появилась
информация, что суд Японии решил задержать наше судно.
Все дело в том, что в Стране восходящего солнца считают себя вправе получить денежную компенсацию от российской стороны. При этом решительно настроенные японцы перешли к весьма радикальным мерам. Местные издания пишут, что судно задержано в качестве залога компенсационных выплат.
В свою очередь, российская сторона не признает свою вину в смертельной аварии на море. Резонансное дело рассматривается на высоком уровне. К отстаиванию интересов России подключился наш генконсул в Саппоро Сергей Марин, пишет РИА "Новости".
Дипломат сумел получить информацию от членов экипажа отечественного траулера. С его слов выходит, что на капитана судна и его помощника пытаются давить. Власти Японии хотят "выбить" из них признательные показания с тем, чтобы выставить Российскую Федерацию виновной в произошедшем.
При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что никаких доказательств того, что именно действия россиян привели к трагическому исходу, нет. Несмотря на это, Япония всерьез настроена требовать у нашей страны компенсации.
Ранее "Утро.ру" опубликовало видеоролик страшной аварии. Два судна столкнулись у берегов Хоккайдо, в результате несколько японских рыбаков погибли.
Политик не захотел согласовывать действия с Москвой
У киевского режима еще остается шанс на сохранение транзитного маршрута российского газа
вдарите по япошкам ?