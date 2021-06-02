Японцы взяли российское судно "Амур" в "заложники" – СМИ

Японцы взяли российское судно "Амур" в "заложники" – СМИ
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Токио требует денег от Москвы

Печальная история столкновения российского траулера "Амур" с японской рыболовецкой шхуной получила неожиданное продолжение. В прессе появилась информация, что суд Японии решил задержать наше судно.

Все дело в том, что в Стране восходящего солнца считают себя вправе получить денежную компенсацию от российской стороны. При этом решительно настроенные японцы перешли к весьма радикальным мерам. Местные издания пишут, что судно задержано в качестве залога компенсационных выплат.

В свою очередь, российская сторона не признает свою вину в смертельной аварии на море. Резонансное дело рассматривается на высоком уровне. К отстаиванию интересов России подключился наш генконсул в Саппоро Сергей Марин, пишет РИА "Новости".

Дипломат сумел получить информацию от членов экипажа отечественного траулера. С его слов выходит, что на капитана судна и его помощника пытаются давить. Власти Японии хотят "выбить" из них признательные показания с тем, чтобы выставить Российскую Федерацию виновной в произошедшем.

При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что никаких доказательств того, что именно действия россиян привели к трагическому исходу, нет. Несмотря на это, Япония всерьез настроена требовать у нашей страны компенсации.

Ранее "Утро.ру" опубликовало видеоролик страшной аварии. Два судна столкнулись у берегов Хоккайдо, в результате несколько японских рыбаков погибли. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость244204
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Так почему парашка не надавит на косоглазых ? Слабо дать пиндюлей япошкам ? Там ваши люди, уже протрезвели скорее всего
Гость248163
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Гость248311
таак. ну, вата - где искандеры ? почему молчат ?
вдарите по япошкам ?
ну что ты кастрюлька, займись делом лучше, у тебя после революции 8 лет прошло, а вы из овна так и не собираетесь выкарабкиваться. Хоть из навоза налeпи кирпичей для стены на границе с РФ , а то на проволоку ваши новые власти всё Rаs... издели.
Гость252698
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Гость248311
таак. ну, вата - где искандеры ? почему молчат ?
вдарите по япошкам ?
А зачем? Российская сторона (читай капитан корыта) в данном случае "лукавит".
Гость248311
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таак. ну, вата - где искандеры ? почему молчат ?
вдарите по япошкам ?
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