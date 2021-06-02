Поводом для проверки стал видеоролик в Сети

В Подмосковье разберутся со странным полетом, во время которогого мужчина был примотан скотчем к вертолету Robinsson 44. Этим займется Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Поводом для проверки стал видеоролик известного блогера, опубликованный в интернете. Съемка велась в один из дней в период с 15 по 20 мая, указывает ММСУТ.

Блогер обратился к владельцу Robinsson 44 с просьбой выполнить такой полет над полем в районе села Верхнее Мячково и прикрепить мужчину скотчем к нижней части фюзеляжа вертолета. Тот разрешил это сделать и поднял вертолет в небо.

Этим жизнь и здоровье героя сюжета было подвергнуто серьезной опасности, отметили в ведомстве.

Ведется следствие. Вертолет изъят, летчик отстранен от полетов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".