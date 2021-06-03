В Подольске загорелся машиностроительный завод - видео

Информации о пострадавших нет

Машиностроительный завод разгорелся в подмосковном Подольске. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В социальных сетях уже распространились ролики, снятые недалеко от самого места происшествия. Как отметили в главке регионального МЧС, причиной инцидента стал мусор на открытой площадке.

На опубликованном видео можно заметить, как с места пожара в воздух поднимается густой черный дым.

Согласно приведенным данным, пострадавшие отсутствуют. На месте возгорания работают пожарные, передает канал РЕН ТВ.


Егор МАЛКОВ

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