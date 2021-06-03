В Подмосковье мужчина с топором устроил дебош в магазине

Свое поведение хулиган объяснил тем, что его обидел продавец

В подмосковном городе Подольск 53-летний мужчина разгромил алкогольный магазин. Местный житель использовал нож и топор.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, дебошир появился в магазине вечером. Достав нож, он потребовал у продавца отдать ему алкогольные напитки. Работник торгового предприятия скрылся через черный ход.

Это вывело мужчину из себя. Он начал громить магазин – раскидывать товар и разбивать бутылки. Внезапно ему на глаза попался топор. Взяв в руки изделие, хулиган повредил входную дверь и кассовый аппарат. Появляющимся в лавке посетителям хулиган бесплатно наливал спиртное.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. Они задержали местного жителя. Тот рассказал, что его спровоцировал продавец, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В итоге мужчину заключили под стражу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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