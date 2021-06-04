Насекомые переносят инфекции

Готовящихся отправиться на отдых россиян предупредили о серьезной угрозе. На курортах Черного моря появились заразные комары-тигры, сообщила дезинфектолог из Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Летом на побережье бывает немало насекомых. В последнее же время появились и новые – экзотические, которые переносят опасные инфекции, добавила специалист.

По ее словам, раньше такие в нашей стране не встречались. Теперь же комары-тигры распространились по всему российскому побережью Кавказа, есть они в Новороссийске и Крыму.

Этих насекомых есть за что опасаться. Они могут переносить лихорадку денге, Зику, чикунгунью и "всякие арбовирусные инфекции", отметила Рославцева.

Отличительные признаки этих насекомых – черно-белые полоски на теле и лапках.

Не намного меньше опасны и другие комары. Все они разносят глистов. "Через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий, круглых нитевидных гельминтов", – пояснила дезинфектолог.

Она посоветовала помнить об этом во время поездок в Крым, где есть малярийные кровопийцы. Особенно в места, где пасут скот и находятся сторожевые собаки. Еще на полуострове водится немало москитов, которые больше нет нигде.

Следует обязательно защищаться от всех этих насекомых. В помещениях нужно пользоваться электрофумигаторами и противомоскитными сетками на дверях и окнах. На улице отпугнуть назойливых пискунов можно аэрозолями с инсектицидными и репеллентными средствами, подчеркнула специалист Роспотребнадзора в интервью радио Sputnik.

Обратила он внимание и на то, что в Крыму имеются и энцефалитные клещи. Поэтому, отправляясь на прогулку в лес или горы, необходимо "соответственно одеваться, обрабатывать брюки и нижние части тела из аэрозольных репеллентных средств", заключила Светлана Рославцева.