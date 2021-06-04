Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
780 новости
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве матери. Драма разыгралась два дня назад в Мытищах, уточнили в региональном главке Следственного комитета России.
Пьяный сын во время ссоры напал на женщину с ножом. Он нанес ей шесть ран в шею, грудь и туловище, от которых она сразу умерла, сообщили в ведомстве.
Совершив злодеяние, мужчина позвонил в полицию и рассказал обо всем. Ему скоро предъявят обвинение. Следователи будут просить суд об аресте подозреваемого, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства