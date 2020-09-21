В Донбассе едва не разразилась полномасштабная война между Россией и Украиной

Летчик украинского истребителя Су-27 во время начала событий в Крыму в 2014 году собирался сбить российский самолет-разведчик Ил-20. По словам полковника в отставке Дмитрий Фишера, который тогда служил в 831-й Галатийской бригаде, базирующейся в Миргороде, он перехватил Ил и собирался выпустить ракету.

Однако военный получил жесткий приказ не применять оружие, так как Россия могла это использовать как повод для полномасштабного вторжения на Украину. Об этом военный рассказал американскому журналу Air & Space Magazine. Отрывки из интервью приводит издание Defense Express.

Фишер заявил, что согласно бортовым системам его Су-27, российский Ил-20 нарушил воздушное пространство Украины и находился к югу от Донецка. Летчик не приближался к Ил-20, однако фиксировал цель и был готов ее уничтожить.

Полковник в отставке уверяет, что были похожие ситуации, только уже Россия поднимала свои истребители. По версии Фишера, когда украинские Ан-26 сбрасывали грузы для пограничников, окруженных бойцами ЛНР, Россия якобы каждый раз поднимала свои истребители. Пилот даже подозревает, что один Ан-26 был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной из воздушного пространства России.