Вещи российских военных нашли в Сирии при странных обстоятельствах

Вещи российских военных нашли в Сирии при странных обстоятельствах
Фото: EPA
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Боевики утверждают, что спецназ РФ подорвался на мине

В Сирии найдены вещи, принадлежавшие, предположительно, российским военнослужащим. Фотографию, на которой хорошо видны шлем, часы, оптический прибор, магазин от автомата, показали воюющие в Идлибе боевики.

Они утверждают, что обнаружили вещи между населенными пунктами  Харш Бинин и Кафр-Набаль, передает телеграмм-канал Directorate 4. Владевшие этим оборудованием российские спецназовцы могли попасть на заминированное поле.

Телеграм-канал "Военный обозреватель" публикует фотографию, на которой эти же вещи сняты в другом ракурсе. Там отчетливо виден личный номер на шлеме. По данным автора канала, такой шлем входит в экипировку бойцов Сил специальных операций ВС РФ.

В твиттер-аккаунте Sham Center данную фотографию сопроводили подписью, что в провинции Идлиб погиб российский военный и 6 военнослужащих армии Башара Асада.

В то же время телеграмм-канал Reverse side of the medal уточняет, что около Кафр-Нобль на минном поле подорвался сотрудник российского 561-го Аварийно– спасательного центра Сил специальных операций. Он был эвакуирован, но от полученных ран скончался.

Официального комментария от штаба ВС РФ в САР или Минобороны РФ по этому поводу пока нет.

Ранее появилась информация, что в Сирии погибли российский генерал и другие военнослужащие. Эксперты, изучив характер повреждений, заподозрили, что в том месте была подложена не обычная противопехотная мина, а бомба с токсичным веществом.

Фоторепортаж
Как Россия воюет в Сирии
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru/Вадим Савицкий Фото: mil.ru/Вадим Савицкий
Николай ВИКТОРОВ

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