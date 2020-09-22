Угроза взрыва: на голландских F-35 нашли серьезную проблему

Угроза взрыва: на голландских F-35 нашли серьезную проблему
Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Истребитель боится грозы, как огня

На истребителях F-35A, которые США поставили Нидерландам, нашли неисправность, с которой уже столкнулись американские летчики. Речь идет о той самой бортовой системе генерации инертного газа в топливном баке, которая выходит из строя.

Об этом пишет издание Thetimeshub.

Как выяснилось ранее, в процессе эксплуатации самолета трубки в ней повреждаются, что приводит в риску взрывов паров топлива, например, во время грозы. Из-за этого американские летчики вынуждены ставить свои самолеты под громоздкие грозоотводы, что выглядит несколько странно.

Всего Нидерланды закупили 12 истребителей F-35A. Однако на территории страны их только четыре – на авиабазе Леуварден. Остальные находятся в США и используются для обучения голландских пилотов, видимо такой вариант просто дешевле для ВВС Нидерландов.

Опасность для F-35A, как и для любого другого самолета, представляют пары топлива в баке, которые могут привести к пожару или даже взорваться. Для этого на истребитель и была установлена система генерации инертного газа. Однако при повреждении труб она просто не работает. ЧП может вызвать удар молнии. Теперь летчики крайне осторожно летают во время грозы, а на земле пытаются защитить самолеты громоотводами.

Таким образом, F-35A пятого поколения, несмотря на последние технологии, оказался намного более "капризным", чем тот же F-16 или "Тайфун". Ранее на проблемы с тормозным парашютом для F-35 пожаловались норвежцы. Оказалось, что работает он не лучшим образом.

Александр ИЛЬИН

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