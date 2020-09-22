Киев "огрызается" на "Кавказ-2020"

Украинские войска, видимо в ответ на российские учения "Кавказ-2020", отрепетировали массированный удар по условному противнику с использованием всех новейших видов вооружений.

На маневрах "Объединенные усилия-2020" задействовали тактические ракетные комплексы "Точка-У", "Нептун", РСЗО "Ольха" и "Смерч" калибра 300 мм. Судя по видео, которое опубликовал генеральный штаб ВСУ, расчеты отработали марш-броски в район выполнения стрельб и подготовку к ведению огня. Однако самих стрельб не было, видимо, в ВСУ решили сэкономить снаряды и ракеты.

Учения, как пишет Defense Express, проходили на одном из полигонов оперативного командования "Юг". По сути украинские военные репетировали отражения наступления российских вооруженных сил, а также переход в контрнаступление. Артиллеристы, как и положено, отрабатывали быструю смену локации после стрельб, чтобы не попасть под ответный огонь или налет авиации.

Береговой ракетный комплекс "Нептун" предназначен для уничтожения кораблей, однако в ВСУ планируют использовать его и для нанесения удара по сухопутным силам. Что касается "Ольхи", то ее уже приняли на вооружение, хотя этих РСЗО в армии еще слишком мало. Тем не менее, КБ "Луч" в 2021 году обещает уже модернизированную "Ольха-М" с дальнобойными ракетами. По количественному соотношению украинская артиллерия намного уступает российской.