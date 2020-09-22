Но дальше Киев ждет провал

Украинские войска могут взять Донбасс хоть завтра. Армия Киева отлично вооружена и обстреляна. Однако непонятно, что делать дальше. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил экс-представитель НАТО в России, капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах, который вырос в СССР, а затем эмигрировал с семьей в Штаты.

По его словам, США и Евросоюз помогут отстроить инфраструктуру, однако совершенно непонятно, как местные жители будут интегрированы в украинское общество.

Неясно, как к ним будут относиться – как к полноценным гражданам или тем, кто был на оккупированных территориях по примеру СССР. Гарри Табах подчеркнул, что слышал на улицах, как относятся в людям, живущим в Донецке и Луганске, их называют "некрасивыми словами".

Военный задал вопрос, как будут называть жителей Донбасса – предателями, коллаборантами? Вдобавок, неясно, что делать с людьми, которые уехали в Россию к родственникам, смогут ли они вернуться обратно. Если их не пустят, это будет нарушением международного права.