Офицер ВМС США: украинская армия возьмет Донбасс хоть завтра

Офицер ВМС США: украинская армия возьмет Донбасс хоть завтра
Фото: Gudak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Но дальше Киев ждет провал

Украинские войска могут взять Донбасс хоть завтра. Армия Киева отлично вооружена и обстреляна. Однако непонятно, что делать дальше. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил экс-представитель НАТО в России, капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах, который вырос в СССР, а затем эмигрировал с семьей в Штаты. 

По его словам, США и Евросоюз помогут отстроить инфраструктуру, однако совершенно непонятно, как местные жители будут интегрированы в украинское общество.

Неясно, как к ним будут относиться – как к полноценным гражданам или тем, кто был на оккупированных территориях по примеру СССР. Гарри Табах подчеркнул, что слышал на улицах, как относятся в людям, живущим в Донецке и Луганске, их называют "некрасивыми словами".

Военный задал вопрос, как будут называть жителей Донбасса – предателями, коллаборантами? Вдобавок, неясно, что делать с людьми, которые уехали в Россию к родственникам, смогут ли они вернуться обратно. Если их не пустят, это будет нарушением международного права.

Александр ИЛЬИН

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