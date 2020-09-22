Буй "Бурак-М" позволит субмаринам ВМФ РФ пройти незаметно в любую бухту или пролив

Российские буи "Бурак-М" с системой радиоэлектронного подавления могут ослепить любые противолодочные средства наблюдения и позволить подлодке пройти незамеченной. Об этом в своей статье пишет китайское издание "Чжунго цзюньван". Перевод представило "ИноСМИ".

Все подходы в военно-морским базам, а также стратегические проливы надежно защищают гидроакустические буи. Как только они засекают подлодку, то сразу же подают сигнал на землю или противолодочный самолет. Для этого и существует "Бурак-М", который буквально подавляет эти сигналы.

По данным источника издания, сигнальные буи маломощные, так как они долго качаются на волнах и энергию приходится экономить. Поэтому "Бурак-М" легко справляется с этой задачей. Более того, чудо-буй может даже передавать ложные сигналы, запутывая экипажи противолодочных самолетов. Китайцы уверены, что это "излюбленная штука" российской радиоэлектронной разведки.

Сейчас "Бурак-М" проходят испытания на российским подлодках. Выглядят такие буи довольно необычно, похожи, скорее на торпеды или подводные беспилотные аппараты. Новинка стала необходимостью после того как США существенно обновили средства для обнаружения подводных лодок. В частности, самолеты Orion могут сбрасывать буи в район предположительного нахождения субмарины, после чего специальная аппаратура опускает на глубину гидрофоны.