Российский военный фрегат врезался в гражданское судно у берегов Дании

Российский военный фрегат врезался в гражданское судно у берегов Дании
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Информации о пострадавших нет

Российский военный фрегат и 145-метровый гражданское торговое судно  Ice Rose столкнулись в водах между Данией и Швецией, у Эресуннского моста. 

Об этом сообщает издание DR со ссылкой на заявление Клауса Тинга Расмуссена, дежурного офицера Оперативного центра вооруженных сил Дании.

Авария произошла на датской стороне моста, поэтому именно эта страна занимается спасательной операцией. Однако Швеция направила вертолет и другую технику на помощь. 

Что послужило причиной столкновения, неясно. Утром был туман, но повлиял ли он на ситуацию, не сообщается. При этом вода не проникла в гражданское судно, которое задержали. 

Грузовое судно шло из Петербурга в шведский Гетеборг. 

Полина ИВАНОВА

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