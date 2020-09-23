Российский военный фрегат врезался в гражданское судно у берегов Дании

Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Российский военный фрегат и 145-метровый гражданское торговое судно Ice Rose столкнулись в водах между Данией и Швецией, у Эресуннского моста.
Об этом сообщает издание DR со ссылкой на заявление Клауса Тинга Расмуссена, дежурного офицера Оперативного центра вооруженных сил Дании.
Авария произошла на датской стороне моста, поэтому именно эта страна занимается спасательной операцией. Однако Швеция направила вертолет и другую технику на помощь.
Что послужило причиной столкновения, неясно. Утром был туман, но повлиял ли он на ситуацию, не сообщается. При этом вода не проникла в гражданское судно, которое задержали.
Грузовое судно шло из Петербурга в шведский Гетеборг.
В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз
Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться