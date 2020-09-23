СМИ: летчик Су-35С сбил Су-30СМ

СМИ: летчик Су-35С сбил Су-30СМ
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Истребители случайно устроили реальный воздушный бой вместо учебного

Российский истребитель Су-30СМ, который потерпел крушение накануне в Тверской области, сбил из пушки пилот Су-35С на учениях. Об этом пишет телеграм-канал "Военный обозреватель", ссылаясь на один из форумов. При этом нужно сразу оговориться, что официально эта информация не подтверждена.

Согласно источнику, Су-35С и Су-30СМ отправили на "спарринг" по воздушного бою. С "тридцать пятого" сняли ракеты, однако забыли разрядить авиапушку.

Во время учебного воздушного боя Су-35С должен был выполнить фотострельбу, но вместо этого дал очередь по Су-30СМ из 30-мм авиапушки ГШ-30-1, повредив тому оперение. "Фланкер" начал падать, оба пилота катапультировались. Самолет упал в Вышневолоцком районе. Теперь пилот Су-35С может смело рисовать "звездочку" на фюзеляже, а ответственность, скорее всего, возложат на техников, это очень серьезный проступок.

Интересно, что в день ЧП телеграм-блог Fighterbomber выложил фотографию Су-30СМ, а затем написал, что лучший истребитель все-таки Су-35С. По данным этого источника, боекомплект к пушке заряжен всегда, однако перед учениями она отключается специалистами по авиационному вооружению, что, видимо, и не было сделано.

Александр ИЛЬИН

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