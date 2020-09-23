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Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 вдоль белорусских границ. Полет проходил в рамках учений "Славянское братство – 2020" и стал своеобразным сигналом для НАТО, что Россия будет защищать свои интересы в соседней стране, как свои собственные.
На видео показан взлет, в том числе, из кабины, а также сам полет, который, судя по всему, проходил на относительно небольшой скорости, и был, скорее, демонстрационным. Бомбардировщики сопровождали белорусские Су-30СМ, однако в кадр они почему-то не попали.
Ту-160 базируются на авиабазе Энгельс в Саратовской области. До белорусской границы от нее около 900 километров, что для стратегического бомбардировщика не расстояние.
В данный момент проходит второй этап учений "Славянское братство – 2020". Белорусские и российские военные отрабатывают защиту Союзного государства, хотя в Прибалтике уже заявляли, что маневры носят и наступательный характер.
Как сообщает телеграм-канал Belvpro, в среду шесть Ту-22М3 ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по войскам и объектам условного противника на авиационном полигоне "Ружаны". Прикрытие осуществляли белорусские пилоты на Су-30СМ.
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