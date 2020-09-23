В Ливии совершил экстренную посадку вертолет ЛНА

В Ливии совершил экстренную посадку вертолет ЛНА
Фото: Janine Schmitz/photothek.net via/www.globallookpress.com
Весь экипаж в полном порядке

Сегодня, 23 сентября, Ливийская национальная армия в своем официальном аккаунте в Twitter сообщила о том, что их военный вертолёт совершил экстренную посадку.

Вертолёт приземлился недалеко от города Сукна. Согласно отчёту ЛНА, весь экипаж в полном порядке. Уже появилась информация о том, что армия обязательно проведёт подробное расследование произошедшего ЧП. Результаты будут опубликованы Главным командованием по завершении дознания. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

"Северный поток - 3": для поставок водорода из России в Европу требуется новый газопровод

Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей