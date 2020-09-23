Пока корабль ходит на двух двигателях из трех, однако даже так он усилит позиции российских военных на Севере

Новый российский атомный ледокол "Арктика" являтся самым большим в мире, что делает его серьезным козырем в борьбе с США за лидерство во льдах. Однако тот факт, что в настоящее время у него работает только два двигателя из трех, уже довольно длительное время отодвигает сроки введения его в эксплуатацию.

22 сентября ледокол покинул Балтийский судостроительный завод в Санкт-Петербурге после завершения первых ходовых испытаний на Балтике. Теперь, по плану "Арктику" проверят в районе Земли Франца-Иосифа, а затем корабль отправится в Мурманск. Иcпытания должны занять порядка двух недель.

Журнал The Drive особо отмечает, что "Арктика" подойдет к берегу Земли Александры, где расположена новейшая военная база Трилистник. По мнению издания, это неслучайно – ледокол может быть использован в интересах военных, которые все активнее и активнее осваиваются в Арктике.

Американские журналисты напомнили, что ранее для корабля хотели поставить турбогенератор украинской фирмы "Турбоатом", однако после 2014 года это стало невозможно. Позже США заблокировали поставку оборудования от General Electric, что существенно затормозило проект.

В итоге корабль собираются принять без одного работающего двигателя, который вышел из строя в феврале этого года, а это означает, что ледокол не сможет выйти на свою максимальную мощность.

США со своими двумя крупными ледоколами пока существенно уступают России во льдах. Однако для Береговой охраны строят сразу три новых тяжелых ледокола. У них будут обычные двигатели, но по мощности они не будут уступать "Арктике".