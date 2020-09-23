"Задний двор России": британцы оценили Незалежную

"Задний двор России": британцы оценили Незалежную
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Подданные Ее Величества королевы Елизаветы II похвастались высадкой в паре шагов от РФ

Минобороны Соединенного Королевства назвало Украину "задним двором России". Соответствующий пост опубликован в "Твиттер" ведомства.

Вообще, послание посвящено совместным учениям британских военнослужащих с украинцами "Объединенные усилия-2020", которые проводятся в пику российским "Кавказ-2020".

В тексте сообщается, что натовские парашютисты "прыгнули" на Украину, чтобы проверить способность ВС Великобритании быстро поддержать своих союзников, если возникнет такая необходимость.

"Мы высадились на заднем дворе России", – гласит фраза превью.

В издании Medium автор фоторепортажа указывает, что британские парашютисты участвовали в воздушно-десантных учениях в "сельской местности Украины, всего в двух шагах от границы с Россией".


Пользователи соцсети не замедлили с комментариями, особо отметив "задний двор".

"Вот элитные солдаты в действии. В какой момент, по вашему мнению, называть Украину "задворками России" было хорошей идеей?" – задается вопросом Toby Dickinson.

Alex Luck считает, что в материале, который на 90% состоит из фото, вообще не нужно было "заморачиваться" с текстом.

Читатель с ником ofehrmedia.press предложил свой вариант подписи к посту:

"Великобритания: "Мы на задворках России!" "Россия: "Слезь с моей лужайки".

"Вы не можете поддержать США и выиграть в Афганистане, как вы думаете победить Россию. Но приятно похлопывать себя по спине. Придает уверенности. Кстати, Украина – суверенная страна, но приятно знать, что вы думаете о них как о "задворках" России", – высказала точку зрения Sonja Bozalo.

Некоторые пользователи посчитали не совсем разумным в "двух шагах" от России участвовать в маневрах.

"Тыкать медведя палкой..." – задумался Matt.

"Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем они прибудут в Великобританию, чтобы остановить беспорядки от Brexit!" – пишет Mike Sutherland.

Напомним, в "Объединенных усилиях" участвуют свыше 200 инструкторов из стран НАТО.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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