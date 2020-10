Минобороны Соединенного Королевства назвало Украину "задним двором России". Соответствующий пост опубликован в "Твиттер" ведомства.

Вообще, послание посвящено совместным учениям британских военнослужащих с украинцами "Объединенные усилия-2020", которые проводятся в пику российским "Кавказ-2020".

В тексте сообщается, что натовские парашютисты "прыгнули" на Украину, чтобы проверить способность ВС Великобритании быстро поддержать своих союзников, если возникнет такая необходимость.

"Мы высадились на заднем дворе России", – гласит фраза превью.

В издании Medium автор фоторепортажа указывает, что британские парашютисты участвовали в воздушно-десантных учениях в "сельской местности Украины, всего в двух шагах от границы с Россией".

📸Soldiers from @TheParachuteReg have jumped into Ukraine to test the UK's ability to rapidly support its allies should the need arise.



Here are the elite soldiers in action: https://t.co/4YhpTNthWE