Обнулить забыли: летчик прокомментировал уничтожение Су-30

Обнулить забыли: летчик прокомментировал уничтожение Су-30
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Виноват человеческий фактор

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов также прокомментировал уничтожение российским Су-35С российского же Су-30СМ из авиапушки.

Как заявил он в интервью газете "Взгляд", летчик мог "пальнуть" боевыми снарядами вместо фотострельбы, если боевая цепь осталась выключенной. Однако пилот подчеркнул, что это маловероятно при существующих технических регламентах.

По его словам, после боевого дежурства все оборудование на самолете ставится в исходное положение, "обнуляется". При этом аккумуляторы работают только на приборы и системы, которые минимизируют получение энергии.

Система пуска ракет, и стрельбы очень энергонасыщенная, поэтому ее сразу автоматически выбивает. Однако при условии человеческого фактора подобное ЧП все-таки возможно. При этом "вершиной айсберга" он назвал летчика, который не заметил индикации на табло, что работает не "фото", а боевая пушка. "Но ведь он привык, что это автоматически переключают те, кто готовит истребитель на земле", – заступается Попов за пилота.

Александр ИЛЬИН

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