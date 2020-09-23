США рекомендовали отвоевать Арктику у РФ

США рекомендовали отвоевать Арктику у РФ
Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеСША нашли управу против российских подлодок в Арктике
Уже через 15-30 лет количество кораблей в Беринговом проливе будет зашкаливать

В ближайшие 15-30 лет в Арктике наступит лето без льда. Поэтому у США есть только это время, чтобы догнать Россию по количеству ледоколов и военных баз в этом регионе. Как пишет Defense News, движение судов севернее Берингова пролива за последние десять лет увеличилось на 128 процентов.

Можно представить, насколько тесно будет в Арктике еще через десяток лет. К этому времени откроется множество более коротких океанских маршрутов к обширным месторождениям нефти, газа, минералов. По оценкам ученых, в Арктике сконцентрировано до 22% неиспользованных мировых запасов нефти и природного газа.

Это быстро смекнули в Москве и сейчас Россия тратит огромные деньги на новые ледоколы и создание военных баз в Арктике, чтобы застолбить за собой пока еще "ничейные" полезные ископаемые. Россия модернизировала 50 объектов, включая аэродромы, радары и спасательные станции, открыла 16 глубоководных портов. При этом, Москва, по мнению Defense News, ввела незаконные ограничения на передвижение судов по Северному морскому пути. А в прошлом году разместила береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", нацеленные на Берингово море и корабли, идущие с Аляски.

Китай же получил статус наблюдателя в Арктическом совете, провел боевые корабли через воды, которые США считают своими, а также открыл исследовательские станции в Исландии и Норвегии. Наконец, Пекин объявил о проекте "Полярный шелковый путь".

Defense News обвиняет США в бездействии, так как количество ледоколов у США просто смешно. Вашингтон рискует оказаться вне игры, и никакие авианосцы и стелс-бомбардировщики ему не помогут. Американцам жизненно необходим глубоководный порт в Номе на Аляске, а также новые ледоколы.

Александр ИЛЬИН

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