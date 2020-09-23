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Два истребителя Су-27 ВКС РФ перехватили в небе над Черным морем пару бомбардировщиков B-52H ВВС США.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой Минобороны России, американские самолеты летели в зоне нейтральных вод и приближались к границам РФ. Для опознания бортов поднимались экипажи наших "сушек" из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа.
Напомним, только 14 сентября
сразу четыре российских истребителя – два Су-27 и пара Су-30 – перехватили в небе над Черным морем трех бомбардировщиков B-52H Stratofortress
Пентагона, которые летели к нашим границам со стороны Украины.
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