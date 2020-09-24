Киевский журналист предполагает, что стрелявший пилот был пьян

Украинский журналист Юрий Бутусов назвал уничтожение Су-30СМ летчиком Су-35С из авиационной пушки позором российской авиации, который войдет в мировую историю. Об этом главный редактор сайта "Цензор.нет" написал на своей странице в Facebook.

По его словам, аналогов подобного ЧП не было в XXI веке, но российские пилоты доказали, что "они способны превзойти невозможное". Грубую ошибку допустили как минимум двое: техник истребителя не проверил отключение питания пушки в бортовой системе перед учебным боем, а пилот до начала стрельбы не проверил, опять же, отключение ГШ-30-1 и не дал очередь в сторону для контроля разрядки.

Бутусов назвал уровень подготовки российских пилотом "смехотворным", и даже не исключил, что летчик был пьян. Журналист позлорадствовал, что если такая организация в элитных полках на новейших самолетах, то и боеспособность их крайне низкая.

Стоит отметить, что Бутусов никогда не был летчиком, однако судит пилотов и техников, как будто он минимум майор авиации. К сожалению, человеческий фактор и раздолбайство нередко становятся причиной ЧП. Так, в 2001 году украинские зенитчики на учениях вместо мишени Ту-143 "Рейс" сбили российский пассажирский самолет Ту-154 ракетой С-200В.

Когда используется вооружение, инциденты могут произойти всегда. В марте 2020 года в море упал истребитель Су-27. Оказалось, что взорвался двигатель авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска. Летчика нашли погибшим. Кроме того, есть такое понятие "дружественный огонь", от которого нередко страдают военные, особенно, во время конфликтов.

Бутусов говорит, что экипаж Су-30СМ не пытался спасти машину и сразу катапультировался, а экспортная цена истребителя составляет $50 млн. Однако откуда журналисту известно, какие повреждения получил самолет. По данным СМИ, снаряды попали в оперение, а это означает, что истребитель мог просто потерять управление.