Над Черным морем "зависла" внушительная авиационная группировка НАТО

Стратегические бомбардировщики В-52Н подлетели к побережью Крыма во время масштабных учений "Кавказ-2020", которые, в том числе, проходят в Черном море.

Как пишет газета "Известия", ссылаясь свои источники, самолеты, скорее всего, имитировали удар крылатыми ракетами по военным объектам на территории Крыма. Одновременно с В-52Н над Черным морем находились самолеты-разведчики НАТО.

По данным PlaneRadar, в 100-200 километрах от побережья полуострова находились американский и британский Boeing Rc-135W Rivet, разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent, а также противолодочный Boeing P-8A Poseidon ВМС США. При этом все эти самолеты координировали свои действия с B-52, то есть по сути, могли наводить бомбардировщики на цели и предупреждать от исходящих угроз

Бомбардировщики В-52Н и другие самолеты НАТО взяли на сопровождение российские летчики на истребителях. Все полеты проводились в соответствии с международными нормами, поэтому никакой конфликтной ситуации не возникло.

B-52H подлетели близко к Крыму в этот день неслучайно: с 21 по 26 сентября в акваториях Черного и Каспийского морей, а также на полигонах Капустин Яр и Ашулук проводятся боевые стрельбы.

В Черном море утром в четверг ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям провели боевые расчеты ракетного крейсера "Москва", малых ракетных кораблей "Орехово-Зуево" и "Вышний Волочек", а также ракетных катеров "Шуя", "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".