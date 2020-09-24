Отечественный комплекс надежнее и более дальнобойный

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сравнил отечественный ПТРК "Корнет" и американский "Джавелин". Эксперт пришел к выводу, что российское оружие превосходит американское, хотя и принадлежит к более раннему поколению.

В интервью газете "Известия" Михайлов назвал главными достоинствами "Корнета" его универсальную конструкцию и неприхотливость. По его словам, систему наведения по лазерному лучу, которой обладает российский ПТРК, сами военные считают более практичной.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что "Корнет" бьет на расстоянии 10 километров, что примерно в 2-3 раза превышает дальность американского ПТРК третьего поколения. Его слова приводит РИА ФАН.

Согласно техническим характеристикам, дальность ракеты модернизированного комплекса "Корнет-Д" действительно составляет 10 километров. Обычный ПТРК работает на 5,5 километров днем и 3,5 километров ночью.

"Корнет-Д", а также экспортная версия "Корент-ЭМ" обладают автоматическим режимом стрельбы. На старом "Корнете" от полуавтоматический. То есть оператор в течение полета ракеты к цели должен с помощью ручных или электромеханических приводов удерживать прицельную марку на цели.

Стреляя из "Корнет-Д", нужно только выбрать цель, набросить прицельную марку автомата сопровождения цели и произвести пуск ракеты. Затем уже автомат сопровождения целей сам управляет приводами автоматизированной пусковой установки и наводит ракету, управляя ей вплоть до попадания. На данный момент неизвестно, сколько новых комплексов поступило на вооружение ВС РФ.

Ракета "Джавелина", которая обладает дальностью около двух километров, снабжена инфракрасной головкой самонаведения. Сам комплекс обладает системой "мягкого пуска", то есть воспламенение маршевого двигателя происходит только после отлета ракеты на безопасное для стрелка расстояние. Это позволяет вести стрельбу из закрытых помещений.

ПТРК "Корнет" обладает большей дальностью, однако ведение огня по танку на расстоянии 10 километров с трудом представляется возможным из-за рельефа. Кроме того, система инфракрасного наведения считается более точной, недаром такой же принцип используется в ракетах "воздух-воздух". Враги лазерного наведения – пыль, дождь, снег, туман.

Преимуществом отечественного комплекса является его цена и относительно недорогие ракеты. У "Джавелина" каждая стоит, как автомобиль представительского класса. Неприхотливость тоже можно записать в плюс "Корнету": так, недавно на учениях на Украине "Джавелин" не выстрелил прямо перед президентом Владимиром Зеленским.