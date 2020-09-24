В США заступились за пилота Су-35С

В США заступились за пилота Су-35С
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
От "дружественного огня" не застрахован никто

Инцидент с уничтожением Су-30СМ пилотом Су-35С, которую смакуют украинские журналисты, прокомментировал американский журнал The Drive, много пишущий об авиации.

По мнению издания, выстрел "синего по синему", то есть своего по своему – досадный факт во время учений или боевых действий, но не более того. Подобные ЧП не являются чем-то необычным во время боевой подготовки, так как летчики постоянно имеют дело с боевыми ракетами.

The Drive приводит другой пример: в апреле 2017 года, по данным СМИ, один МиГ-31 сбил своего ведомого ракетой большой дальности Р-33 вблизи российско-монгольской границы. Бывает, что от "дружественного огня" страдают и американцы, в том числе, и на учениях.

До сих пор тайной окутано крушение F-35 рядом с базой ВВС США Эглин в мае этого года. На этом полигоне проводятся тренировочные полеты и учебные бои. Истребитель также могли сбить по ошибке. Обычно военные не любят разглашать такие неприятные инциденты.

В августе 2007 года B-52H ВВС США случайно улетел с 6 AGM-129 ACM с термоядерными боевыми частями, которые по ошибке установили на авиабазе Майнот. О том, что самолет превратился в вестник Армагеддона, экипаж узнал только через 36 часов после полета. Личный состав, который занимался инспекцией ракет, пренебрег целым рядом проверок.

Александр ИЛЬИН

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