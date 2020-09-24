Украинцы учатся сбрасывать "умные" бомбы с МиГ-29МУ2

Украинцы учатся сбрасывать "умные" бомбы с МиГ-29МУ2
Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Истребитель уже конкурирует с российским МиГ-29СМТ

Модернизированный украинский истребитель МиГ-29МУ2 испытал корректируемые авиабомбы КАБ-500КР. Такие же могут применять российские МиГ-29СМТ или бомбардировщики Су-34. Боеприпасы существенно точнее свободно падающих бомб, однако обладают некоторыми нюансами. Пыль, песок, природные условия могут серьезно помешать прицеливанию.

Вероятно, украинцы попытались сделать аналог МиГ-29СМТ с телесистемой управления высокоточным оружием, когда изображения с телевизионных головок самонаведения передается на дисплеи в кабине летчика.

Ранее Киев уже грозился сделать из "Фулкрума" гибрид истребителя и штурмовика, и похоже, выполняет свое обещание, хоть и довольно медленно. Пока из-за высокой стоимости модернизации у Украины есть только один МиГ-29МУ2, второй ждет очереди на заводе. Модернизацию проводит Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. МиГ-29СМ1 предприятие выпустило больше.


В мае этого года единственный "второй" уже испытал ракеты "воздух-земля" Х-29. Как пишет издание Defense Express, это уже второй сброс бомб КАБ-500КР с МиГа. Первый раз истребитель их сбросил на авиационном полигоне Повурск в районе Ковеля в апреле. 

Александр ИЛЬИН

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