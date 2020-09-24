Как у себя дома: британские десантники форсировали Днепр

Как у себя дома: британские десантники форсировали Днепр
Фото: www.mil.gov.ua
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Почетных участников катали на "Казаках"

Пока российские десантники и летчики отрабатывают слаженные действия с белорусскими военными в рамках "Славянского братства", украинские солдаты форсировали Днепр вместе с "заклятыми друзьями" России – британцами. Более того, как с гордостью пишет Defense Express, английских десантников прокатили на украинских БТР "Казак".

Форсирование в рамках учений "Объединенные усилия – 2020"проходило при поддержке авиации и зенитных "зушек" ЗУ-23. При этом украинские военные развернули понтонно-мостовую переправу длиной около пол-километра. Кроме того, на левом фланге поставили ложную переправу с макетами танков.

Президент Украины Владимир Зеленский, который лично присутствовал на учениях, заявил, что маневры максимально приблизили к боевым условиям. Проверялась не только способность украинских военных вести точный огонь, но системы связи, разведки, обмен информацией, в том числе, с подразделениями стран НАТО. Кроме британцев, на учениях присутствовали военные советники из США, Литвы, Польши и Германии.

Александр ИЛЬИН

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