США готовят против России и Китая авиацию и артиллерию будущего

США готовят против России и Китая авиацию и артиллерию будущего
Фото: Staff Sgt. Matthew Johnson/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Само ведение боевых действий будет принципиально другим

В США продолжают испытывать систему управления войсками с использованием искусственного интеллекта. Как пишет Defense News, на этот раз на полигон Аризоны пригнали 19 прицепов с техникой и 200 человек персонала. Учения будут проходить минимум неделю.

Как заявил в интервью изданию генерал Уолли Руген, отвечающий за модернизацию в армии, таким образом Пентагон готовится противостоять России и Китаю в 2030-х годах.

Речь идет о той самой "цепочке уничтожения", которую американцы пытаются сделать максимально короткой, то есть сократить время с момента обнаружения цели до ее уничтожения.

Так, недавно артиллеристам удалось получить из автоматизированного центра координаты сложной цели – крылатой ракеты – и сбить ее обыкновенным скоростным снарядом.

Главное преимущество новой системы – в скорости принятия решений. Ракетные, артиллерийские расчеты, летчики будут действовать максимально быстро и в этом отношении выигрывать у противника.

В данный момент разрабатывается специальный ударный самолет-разведчик Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), а также штурмовик большого радиуса действия Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA). Самолеты планируется сделать с открытой архитектурой, чтобы их можно было легко модернизировать.

Этим же разработчикам удалось год назад взять под контроль беспилотник Grey Eagle с помощью планшета, находясь на вертолете MH-47 Chinook. Затем, словно в компьютерной игре, оператор поразил мишени на земле. Раньше подобное получалось только с земли. 

Александр ИЛЬИН

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