Пентагон ждет как минимум две гиперзвуковые разработки

Американский журнал The Drive опубликовал чертежи американской версии гиперзвукового блока "Авангард". На них видно, что глайдер максимально обтекаемой формы, причем судя по рисунку, рассчитана нагрузка на каждую часть аппарата, который будет лететь с огромной скоростью. Сложная конструкция продумана таким образом, чтобы минимизировать нагрев поверхности блока.

Новинка, развивающая скорость до 20 Махов, называется (ARRW) AGM-183A, вот только запускается она с самолета, а не ракеты носителя, как российский глайдер. Пока блок испытывают на B-52H, подобный воздушный старт дешевле использования межконтинентальной баллистической ракеты. Как известно, носителем "Авангарда" должна стать новая ракета "Сармат", а пока используется УР-100Н.

Другой гиперзвуковый глайдер США называется Common Hypersonic Glide Body, сокращенно C-HGB. Этот блок также был испытан Пентагоном совместно с Агентством противоракетной обороны. Как пишет the Drive, разработки до сих пор засекречены, однако уже можно сказать, что одной из главных проблем стала выcокая температура оболочки, которая нагревается из-за огромной скорости. Из-за этого начинка и боевая часть глайдера могут быть повреждены. Исходя из открытых данных, в "Авангарде" решили вопрос специальными сплавами. Американцы же решили "обернуть" блок в несколько слоев. Это негативно повлияло на вес и скорость, однако шансов намного больше, что глайдер не сгорит.