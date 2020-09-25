МиГ-21 разбился в Сербии

СМИ: пилот погиб и есть пострадавшие на земле

МиГ-21 ВВС Сербии упал в пятницу на западе страны в районе села Брасина под городом Мали-Зворник". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны страны.

По предположениям местных СМИ, пилот погиб, также есть пострадавшие на земле. Однако официально эта информация не подтверждена. На место аварии направили спасателей.

У Сербии более 20 истребителей МиГ-21, доставшихся стране после распада Югославии. Однако в полетопригодном состоянии поддерживается лишь несколько.

МиГ-21 – один из самых заслуженных истребителей двадцатого века, который еще называют "авиационным автоматом Калашникова". Советский самолет, разработанный в 50-х, до сих пор находится на вооружении некоторых стран, в частности Индии. Машина неоднократно модернизировалась.