Танкистам устроили "горячий" прием

Военные инженеры вместе с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) показали эффектную противотанковую оборону на учениях "Кавказ-2020".

На полигоне Ашулук в Астраханской области военные расставили в шахматном порядке огневые фугасы и противотанковые мины, после чего линию попытались прорвать танки условного противника.

Однако, как показано на видео, это было сделать практически невозможно из-за стены огня, которая возникла на пути техники. Огневые фугасы подорвали после обстрела артиллерии, при этом были задействованы как орудия, так и РСЗО.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в подготовке "огненной стены" участвовало около 70 единиц специальной техники и более 500 военнослужащих инженерно-саперных и огнеметных подразделений.

Учения "Кавказ-2020" завершаются 26 сентября. В общей сложности, в них уже приняло участие порядка 80 тыс. человек. В частности, в пятницу в Южной Осетии мотострелки российской военной базы 58-й армии Южного военного округа применили так называемый "Сирийский вал" – активный огонь и маневрирование под прикрытием.