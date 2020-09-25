"Нептун" стал козырем украинских учений в ответ на "Кавказ-2020"

"Нептун" стал козырем украинских учений в ответ на "Кавказ-2020"
Кадр youtube.com
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Ракетный комплекс уничтожил "российский корабль"

Береговой ракетный комплекс "Нептун" стал настоящей звездой совместных с НАТО украинских учений "Объединенные усилия – 2020". На них БРК расстрелял "условный российский корабль" в районе Кинбурнской косы. Как известно, Киев проводит эти маневры в противовес российским "Кавказ-2020".

Как пишет издание Defense Express, "Нептун" отработал не только стрельбу по надводной мишени, но и наземным целям, поэтому в рамках учений применялось сразу несколько сценариев. В частности, отрабатывалась "взаимодействие между командным пунктом и пусковыми установками". Это означает, что украинские военные пытались действовать в соответствии с современными реалиями боя, то есть максимально мобильно.

Для стрельбы из "Нептуна" используются ракеты, сделанные на базе советских Х-35, однако украинцы уверяют, что им удалось серьезно улучшить систему наведения ракеты. Впрочем, в России к этой информации относятся с недоверием. Х-35 может нанести серьезный урон кораблю водоизмещением до 5 тыс. тонн, а это означает почти любому российскому фрегату или корвету. А например, крейсер "Москва" будет "Нептуну" уже точно не зубам.

Кроме "Нептуна" украинцы использовали на учениях РСЗО калибра 220 мм БМ-27 "Ураган", а также РСЗО "Ольха", которые впервые применялись на маневрах. 

Александр ИЛЬИН

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