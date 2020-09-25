Американские F/A-18 будет непросто сбить

Американская компания Northrop Grumman впервые показала новейшую авиационную систему РЭБ, которая должна защитить истребители США от управляемых российских и китайских ракет. Комплекс продемонстрировали на cамолете радиоэлектронной борьбы EA-18G в безэховой камере ВМС США – фотографию опубликовало специализированное издание Aviation Week.

Комплекс называется Next Generation Jammer-Low Band (NGJ-LB), и судя по названию, будет работать на низких частотах. Новинка представляет собой капсулу с углублением, похожую на бортовую систему РЭБ ALQ-99, которая давно используется.

Ожидается, что контракт будет заключен уже этой осенью. На разработку и производство NGJ-LB ВМС США выделили колоссальную сумму – $3 млрд. На эти деньги можно было построить атомную подводную лодку. Но военные понимают, что подобная система обладает огромным значением особенно сейчас, когда ракеты становятся только "умнее".

Система РЭБ на самолете мешает захватить цель противнику, запутывает головки самонаведения ракет и без всяких сомнений может спасти жизнь пилоту.

Контейнерами станции активных помех типа "Хибины" оснащается российский истребитель Су-35С. Другой отечественный "Фланкер" Су-30СМ относительно недавно вооружили станциями радиоэлектронного подавления САП-518. Система также размещается в подвесных контейнерах.