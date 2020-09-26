Эксперт считает, что американцы давно готовятся к столкновению

Вашингтон давно готовится обменяться ядерными ударами с Россией. Журналист и политолог Анатолий Вассерман "расшифровал" заявления американских военных.

Эксперт для объяснения привел слова Шейна Прейзуотера, который заявил, что США не имеет достаточного количества оружейных комплексов для успешной атаки на Россию. По его заявлениям, у Штатов есть все шансы захватить Калининград и прилегающие к нему области, однако для этого требуется нарастить военную мощь – до 225 бомбардировщиков. Американцам надо еще 80 подобных самолетов.

Как отметил Вассерман, в своем заявлении Прейзуотер опроверг слова командующего ВВС США Джеффри Ли Харригяна, который утверждал, что авиация США в данный момент способна нанести жестокий удар по Калининграду, во время которого будет уничтожен весь Балтийский флот.

Журналист отметил, что в своих заявлениях военные довольно спокойны. Это может говорить о том, что уже долгое время США разрабатывают стратегию крупного ядерного столкновения с Россией. По крайней мере, отмечает он, об этом свидетельствует риторика американцев.

"Сейчас коронавирус убивает последние надежды на мирный выход из Второй Великой депрессии. Похоже, лечиться от неё транснациональный крупный капитал будет проверенным снадобьем: глобальным переделом собственности. Первая и Вторая мировые войны случились как раз по этой причине", – приводит его слова РЕНТВ.

Он заявил, что все подобные выпады следует рассматривать серьезно, отмечая, что "их болезнь не сезонная, а самая что ни на есть хроническая".