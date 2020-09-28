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Армения готова обратиться в России за военной помощью, если это понадобится. Об этом заявил посол республики в Москве Вардан Тоганян. Как заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва", пока в Ереване не считают, что нужны дополнительные военные или иные контингенты.
Однако дипломат подчеркнул, что возможно, Армения обратится к России за дополнительными поставками вооружений из-за третьей стороны – Турции, которая выступает как основной союзник Азербайджана.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже призвал покончить с карабахским вопросом раз и навсегда и потребовал от армян покинуть территорию. Военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики уже заявляли, что видели, как турки использовали в конфликте F-16, находящиеся в Азербайджане на учениях.
Россия поставляет Армении истребители Су-30СМ, а также тяжелую и легкую бронированную технику. На территории республики, в Гюмри, расположена российская военная база. Есть у Еревана и ОТРК "Искандер", правда, по данным СМИ, применить их могут только военные ВС РФ.
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Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики