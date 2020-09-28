Машину доводят до уровня Т-14, так как последний получается слишком дорогим

Модернизированный танк Т-90М, который участвовал в Параде Победы, получит усовершенствованный комплекс активной защиты "Арена-М".

Кроме того, как пишет газета "Известия", в перспективе вместо динамической защиты "Реликт " спереди танк получит динамическую защиту аналогичную той, которая установлена на "Армате". По данным издания, борта корпуса также получат усиление в виде навесной динамической защиты в жестких контейнерах. При этом предусматривается установка системы электромагнитной защиты, а также комплекса противодействия системам наведения ПТРК и генератора помех.

Комплекс "Арена" был разработан в 1980-х годах прошлого века. Однако в начале 1990-х годов работу над ним приостановили. Возобновили проект после затяжного штурма Грозного с декабря 1994 года по март 1995-го и потерь среди танкистов. Защиту машин признали устаревшей.

Впервые комплекс продемонстрировали на выставке вооружения и военной техники в Омске осенью 1997 года. Защита оказалась недешевая. Ее стоимость составляла порядка $300 тыс. по состоянию на 2006 год. Поэтому военные так и не заказали этот комплекс, хотя живучесть того же Т-80, оснащенного "Ареной", повышалась в 1,5-2 раза.

Комплекс защиты "Арена" состоит из многофункциональной радиолокационной станции с "мгновенным" обзором поля боя во всем защищаемом секторе и высокой помехозащищенностью. Для уничтожения ракет и гранат применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, которые размещаются по периметру башни в специальных шахтах.

В 2012 году была представлена экспортная версия "Арена-Э", в которой использовали новую компоновку. Вместо одного большого кожуха с радиолокационной аппаратурой поставили несколько компактных устройств, следящих за разными направлениями. Систему установили на Т-90 и возили по различным выставкам.

"Арена-М" – новая разработка. Предполагается, что она будет защищать танки от от американских противотанковых ракет TOW.