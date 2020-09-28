Армия обороны Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана

Армия обороны Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
продолжениеВ Азербайджане выступили с заявлением после новостей о сбитом под Карабахом Ан-2
ЧП случилось около города Мартуни

Как рассказал пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян, силы непризнанной республики ударили по азербайджанскому военному самолету. Это произошло в районе города Мартуни.

Как передает "Интерфакс", другие подробности происшествия неизвестны. Азербайджан пока не прокомментировал эту информацию. 

Однако высказались в Армении. Пресс-секретарь минобороны этой страны сообщила, что по имеющимся данным, был сбит Ан-2, передает РИА "Новости". Военный эксперт Александр Коц отметил в своем телеграм-канале, что по одной из его версий, удар мог быть нанесен по Ми-8. 

В районе Нагорного Карабаха второй день идут боевые действия. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В странах объявлено военное положение. Масла в огонь подливает Турция. 

Ереван уже пригрозил Баку "Искандерами" в случае, если силы Азербайджана подойдут к территории Карабаха. Однако у Баку есть вооружение, которым он сможет дать жесткий ответ. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей