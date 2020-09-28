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Как рассказал пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян, силы непризнанной республики ударили по азербайджанскому военному самолету. Это произошло в районе города Мартуни.
Как передает "Интерфакс", другие подробности происшествия неизвестны. Азербайджан пока не прокомментировал эту информацию.
Однако высказались в Армении. Пресс-секретарь минобороны этой страны сообщила, что по имеющимся данным, был сбит Ан-2, передает РИА "Новости". Военный эксперт Александр Коц отметил в своем телеграм-канале, что по одной из его версий, удар мог быть нанесен по Ми-8.
В районе Нагорного Карабаха второй день идут боевые действия. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В странах объявлено военное положение. Масла в огонь подливает Турция.
Ереван уже пригрозил Баку "Искандерами" в случае, если силы Азербайджана подойдут к территории Карабаха. Однако у Баку есть вооружение, которым он сможет дать жесткий ответ.
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