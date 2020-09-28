Американцы задают новую планку в разработке беспилотников

В США компания General Atomics испытала демонстратор беспилотника принципиально новой конструкции и назначения. Речь идет о дроне, который может запускаться с борта другого самолета и возвращаться обратно, а при необходимости превращаться в "умную" крылатую ракету.

Как пишет журнал The Drive, у него большое крыло, которое перед запуском складывается параллельно фюзеляжу, а затем, уже в полете, поворачивается на 90 градусом.

Перспективный БПЛА назвали Sparrowhawk, что в переводе с английского означает ястреб-перепелятник, оснащен V-образным хвостом, конструкция также предусматривает как минимум один воздухозаборник для двигателя с правой стороны.

Какой тип двигателя будет использован – реактивный или турбовинтовой – пока неизвестно. Готов только демонстратор, сам дрон будет больше, примерно, как MQ-9 Reaper или MQ-1C Gray Eagle.

We never stop innovating. Meet #Sparrowhawk… our airborne launch and recovery demonstrator aircraft. Flight tests this week to demonstrate avionics systems and autonomy engine. Stay tuned! #SUAS pic.twitter.com/fM0FCYEhY5 — GA-ASI (@GenAtomics_ASI) September 15, 2020

При этом General Atomics уверяет, что эффективная площадь рассеивания у него будет меньше, чем у вышеперечисленных дронов. Но главное, Sparrowhawk смогут действовать сразу группой, а затем возвращаться на самолет или превращаться в управляемые ракеты, уничтожая важные цели. Таким образом, БПЛА еще лучше будет выполнять ударные и разведывательные функции, чем предыдущие модели.

Кроме того, Sparrowhawk планируется запускать, чтобы сбить с толку комплексы РЭБ противника, а также средства ПВО.

БПЛА можно будет запрограммировать таким образом, чтобы они намеренно "засветились" на радарах и отвлекли внимание от истребителей, вроде F-35 или бомбардировщиков. Sparrowhawk легко преобразится в барражирующий боеприпас, который ведет наблюдение за противником, а затем, при необходимости, уничтожает его.

Ранее в России продемонстрировали макет беспилотника "Гром", который будет работать вместе с бомбардировщиками Су-34.