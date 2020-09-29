В Баку назвали сообщения о потере воздушного судна дезинформацией

Министерство обороны Азербайджана опровергло потерю военного самолета своих ВВС, о чем ранее заявил Ереван. В Баку ответили, что поступившая от армянской стороны информация является ложью.

Как отметили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, все средства ВВС продолжают эксплуатироваться в рабочем состоянии, передает РИА "Новости".

Ранее официальный представитель НКР Ваграм Погосян сообщил, что силы республики сбили самолет азербайджанской армии. Инцидент произошел у Мартуни. Позднее в Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона потеряла самолет Ан-2.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 26 сентября на территории приграничных районов. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении заключенного перемирия. В Баку считают, что армянская сторона развязала конфликт из-за артобстрела. Ереван, в свою очередь, заявляет, что азербайджанская армия задействовала установки "Град" для массовой атаки по территории Карабахской республики, передает телеканал "360".

По словам главы НКР Араика Арутюняна, на территории Карабаха были задействованы турецкие силы. Силы республики ранее признали гибель 30 военных со своей стороны.

Ранее Ереван опроверг сообщения о гибели 550 военнослужащих армянских сил.



