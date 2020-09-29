Бои в Карабахе: военные Армении сбили вертолет Азербайджана

Заявление сделали в армянском минобороны

Конфликт между Баку и Ереваном разгорается. Сегодня в Карабахе продолжаются бои.

В ходе военных столкновений армянские военные сбили вертолет Вооруженных сил Азербайджана. Об этом заявили в Минобороны Армении.

Представитель военного ведомства Арцрун Ованнисян написал в своем фейсбук, что сбит вертолет. При этом он предположил, что речь может идти о нескольких воздушных судах.

Азербайджанская сторона пока никак не прокомментировала эту информацию. Накануне, напомним, появились новости о сбитом армией обороны Карабаха самолете Ан-2. Однако позже в Баку эти сообщения назвали дезинформацией.

Ранее политолог в беседе с "Утро.ру" предположил, что эскалацию конфликта в Карабахе могла вызвать третья сторона.