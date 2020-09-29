Ереван считает, что вражеская сторона попытается отыграться на гражданских

Представитель Совбеза Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с представителем СБ России Николаем Патрушевым, обсудив ситуацию с Нагорным Карабахом. Ереван считает, что азербайджанская сторона намерена переместить театр боевых действий на территорию Армении, чтобы оказать давление с помощью угроз в адрес гражданского населения.

Также Григорян добавил, что вооруженные силы Армении держат ситуацию под контролем, а карабахские вооруженные силы дислоцированы по всему фронту.

В Совбезе Армении также считают, что Анкара играет в вооруженном конфликте крайне негативную роль своими деструктивными действиями, что весьма плачевно отражается на безопасности региона, о чем сообщается на официальном странице ведомства в Facebook.

Секретарь Совбеза РФ, в свою очередь, отметил, что ситуация в Карабахе вызывает обеспокоенность, а конфликт должен быть разрешен лишь мирным путем, передает SPUTNIK Армения.

Турецкая сторона, в свою очередь, заявляет, что готова помочь Баку не только в переговорах, но и в боевых действиях. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщилл, что территориальные разногласия по Карабаху должны быть решены в пользу Азербайджана, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава НКР Араик Арутюнян заявил, что в ходе конфликта были задействованы F-16 ВВС Турции. На протяжении месяца они находились на территории Азербайджана.