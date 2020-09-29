Азербайджан ответил угрозой на решение Армении перебросить С-300 в Карабах

Азербайджан ответил угрозой на решение Армении перебросить С-300 в Карабах
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Баку намерен уничтожить вражескую технику

Вооруженные силы Азербайджана готовы к уничтожению зенитно-ракетных систем С-300, которые Ереван собирается перевезти на территорию Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал глава пресс-службы азербайджанских ВС Вагиф Дархяглы.

Он отметил, ссылаясь на полученную разведывательными службами информацию, что указанные средства, призванные защитить воздушное пространство Армении, сняты с дежурства и уже перебрасываются по направлению к Карабаху.

Также Дархяглы добавил, что армянские ЗРК будут уничтожены так же, как была выведена из строя боевая техника армянских ВС на территории КБР, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Ранее в Баку заявили, что вражеские ВС армянской стороны совершили обстрел населенных пунктов на линии соприкосновения. В ВС Азербайджана сообщили, что в результате обстрела появились погибшие как среди военнослужащих, так и со стороны гражданского населения. В армянском Минобороны, в свою очередь, заявляют, что территория Нагорного Карабаха подверглась атакам с воздуха, передает РИА "Новости".

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан пытается перевести боевые действия на армянскую территорию, чтобы оказать давление на Ереван, удерживая под страхом гражданское население.

Егор МАЛКОВ

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