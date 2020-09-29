Эксперт оценил вероятность войны России с Турцией

Эксперт оценил вероятность войны России с Турцией
Константин Затулин. Фото: FTP/www.globallookpress.com
продолжениеПереговоров не будет: главы Азербайджана и Армении сделали громкие заявления о конфликте
Резкие речи политиков, "армянофобия" Баку и Анкары сводят к минимуму шансы решить конфликт переговорами

О войне России с Турцией говорить еще рано, однако Анкара очевидно выступает подстрекателем и использует свои связи, чтобы нарастить в регионе свое влияние. Об этом в интервью изданию "Утро.ру" заявил директор Института стран СНГ Константин Затулин.

"Надеюсь, что до этого не дойдет. Что касается ситуации, то она очень напряженная и опасная, а также имеет разнородные последствия. Для России возобновление конфликта в Нагорном Карабахе, которая пытается поддерживать отношения с двумя странами, вещь крайне неудобная", – подчеркнул эксперт.

Инициатором конфликта, с его точки зрения, является Азербайджан, который давно проводит политику "армянофобии". Более того, по его словам, это была согласованная с Турцией акция, о чем говорит факт незамедлительной поддержки Баку Анкарой, включая подстрекательство и набор добровольцев. Депутат добавил, что не верит фейкам, что это было контрнаступление. И особую тревогу вызывает тот факт, что впервые после 1994 года под обстрелами оказалось мирное население Карабаха.

Эксперт пока не видит никаких предпосылок для прорывов в переговорах, так как стороны по разным причинам не хотят сделать первый шаг. К тому же, Баку и Ереван разрушают все надежды договориться своей резкой риторикой и особенно, по словам Затулина, Азербайджан, который не только хочет получить Нагорный Карабах, но и проводит агрессивную антиармянскую политику.

Директор Института стран СНГ напомнил про азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, который зарубил топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, вместе с которым он проходил обучение в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира" в Будапеште.

Как известно, Баку приложил все усилия, чтобы приговоренного к пожизненному заключению преступника освободили, а по возвращению домой, его повысили в звании и выплатили жалование за 8 лет, проведенных в тюрьме.

"Отношение армян к азербайджанцам, конечно, не улучшилось, однако такого, чтобы чествовать убийц, я в Армении не припомню", – сказал Затулин.

Александр ИЛЬИН

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