Летчик турецкого F-16 сбил армянский Су-25

Пилот штурмовика погиб

Турецкий истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Как пишет пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook, пилот героически погиб.

По данным ведомства, истребители F-16 вылетели из аэропорта Гянджа Азербайджанской Республики во вторник в 10:30. Воздушный бой проходил в воздушном пространстве Армении на высоте 8,2 тыс. метров.

Сообщается, что штурмовики выполняли задачи по боевому обеспечению частей ПВО Вооруженных сил республики Армения.

На данный момент Армения готовит заявление по поводу сбитого турецким истребителем самолета, и по информации телеграм-канала "Раньше всех.Ну почти", может обратиться в ОДКБ, этот вопрос обсуждается.

При этом Турция, по данным Bloomberg, опровергает уничтожение армянского Су-25 своим F-16. По данным газеты "Взгляд", информацию о сбитом штурмовике не подтверждают и в Минобороны Азербайджана.