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Армянские ВС смогли перехватить на территории Карабаха переговоры пилотов, которые велись на турецком языке. Об этом сообщил представитель военного ведомства Армении Арцрун Ованнисян.
Также в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанская армия атаковала карабахские отряды с помощью артиллерийской техники турецкого производства, стараясь избегать зоны действия средств противовоздушной обороны.
"Используются ракеты большой дальности класса "воздух-земля", – сообщил Ованиссян на своей странице в "Фейсбуке".Баку, в свою очередь, опровергает привлечение турецких сил к военным действиям в Карабахе. Ереван же заявляет о том, что смог обнаружить в регионе позиции армии Турции.
Ранее Ованнисян опроверг заявления Баку об уничтожении армянской С-300 на территории НКР. До этого представители Азербайджана сообщали, что смогли вывести из строя вражескую ЗРК.
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