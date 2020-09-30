Москва дорого заплатила за относительную стабильность в регионе

В России исполнилось ровно пять лет, с тех пор как первые самолеты ВКС отправились на боевые задания в Сирии. К этому времени гражданская война в этом арабском государстве шла уже четыре года и унесла более 200 тыс. жизней.

Запрещенное в России "Исламское государство" контролировало значительные территории в Сирии и Ираке. Именно против них и других экстремистов действовали российские летчики, а также моряки, которые использовали крылатые ракеты для уничтожения объектов террористов.

По сообщениям Минобороны, всего было выпущено не менее 70 "Калибров" с подводных лодок проекта 636.3, а также малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" из акватории Каспийского моря. Ракеты поразили цели на расстоянии 1,5 тыс. километров, что стало демонстрацией боевой мощи России.

ВКС, а также бойцы сил специальных операций внесли существенный вклад в освобождение Алеппо от боевиков, хотя на на Западе утверждают, что основной задачей российских военных стала поддержка президента Башара Асада и противостояние Свободной сирийской армии, которая заняла непримиримую позицию по отношению к главе Сирии.

На севере Сирии стала активнее действовать Турция, поддерживая этнически близкий народ туркоманов, которые также воюют против Асада. Кроме того, Анкара поставила перед собой задачу потеснить сирийских курдов, которых считает террористами. По сути турецкие военные практически не мешали исламистским радикалам и воевали с курдами в Сирии. Война в Сирии превратилась в сложный запутанный клубок, который окончился совместным патрулированием спорных территорий российскими и турецкими военными. При этом в регионе до сих пор остаются военнослужащие ВС США.

Один из главных вопросов, которым задаются многие военные аналитики, сколько стоила России сирийская кампания. Эти данные засекречены, однако в марте 2016 года Владимир Путин сообщил, что в первые шесть месяцев военной операции было потрачено 33 млрд рублей, то есть в среднем, 156 млн рублей в день.

На данный момент затраты должны быть меньше, так как ВКС существенно сократили количество боевых вылетов с базы Хмеймим. Крупномасштабных боевых операций не проводится, и дорогостоящие "Калибры" не летают, хотя продолжается работа по модернизации пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

Но с 2015 по 2018 годы расходы были все же более ощутимые. Тогда, по оценке Jane's кампания обходилась Москве от $2,4 до $4 млн в день. Bloomberg в декабре 2015 года назвал цифру $3,28 млн в день.

Аналитики подсчитывали стоимость боевых вылетов, боеприпасов, содержание военных баз, довольствие военных и другие расходы, во многом, ориентируясь на расходы во время операции Великобритании в Ливии. При этом, российские военные эти цифры не подтверждают и называют их "невероятными и взятыми с потолка".

Судя по этим расчетам, Россия потратила по 2018 год включительно от 170 млрд до 245 млрд рублей. "Комсомольская правда", ссылаясь на Forbes, приводит другие данные – 58 млрд рублей.

Основной вклад России в разрушение запрещенного в РФ "Исламского государства" признали даже в США, хотя ВКС обвиняют и в нанесении ударов по войскам оппозиции.

По мнению "КП", если бы Россия не вмешалась в войну в Сирии, исламисты оказались бы на Северном Кавказе, Средней Азии и даже в центре России. Поэтому затраты оправданы. Кроме того, Москва теперь, по мнению издания, контролирует магистральный путь, связывающий Запад и нефтеносные районы Персидского залива.