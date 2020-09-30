Машины провели разведки и навели на танк артиллерию

Армия США на учениях в Аризоне уничтожила боевую машину, имитирующую российский танк Т-70. Ответственную задачу возложили на двух боевых роботов, которыми, все же, управлял человек.

Как пишет Breakin Defense, машины были похожи не на терминаторов, а "военные тележки для гольфа". Как спецназовцы, они прикрывали друг друга по мере продвижения по полигону Юма.

Периодически один из них останавливался и запускал дрон, чтобы осмотреть следующий участок на предмет безопасности, а другой в это время двигался вперед.

Т-72 робот идентифицировал как цель с помощью системы автоматического распознавания целей, затем он решил, что тот находится слишком далеко, и вызвал артиллерийскую поддержку, передав координаты целей.

Как подчеркнул генерал Ричард Росс Коффман, руководитель учений Project Convergence, использование этих машин убережет саперов, разведчиков от большой опасности. Однако пока часть решений принимает оператор, использовать роботы массово не получится, это слишком неудобно. Поэтому перед разработчиком поставили задачу испытать более совершенный искусственный интеллект, чтобы человеку не надо было постоянно смотреть на экран и следить за машиной.

Для того, чтобы робот распознавал цели, в него загрузили более 3,5 млн изображений. Но в перспективе машину оснастят классификатором, который просто будет определять, что это – Т-72, БТР-80 или американский "Абрамс", по которому нельзя стрелять.