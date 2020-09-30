Москва вырвалась вперед по ракетам, однако ее вооружение нельзя назвать самым мощным в мире

Россия не обладает полным приоритетом в области вооружений, однако является одной из стран-лидеров, которые производят оружие. Об этом на пресс-конференции Медиацентра "Патриот" заявил ректор БГТУ "Военмеха" им. Д.Ф. Устинова Константин Иванов. Видеозапись выложена в группе медиацентра "Вконтакте".

По его словам, большая часть военных разработок, которые создавались в СССР и России, требовали очень длительного периода времени. В частности, это касается ракетной техники, авиации. Есть и уникальные образцы, например, железнодорожный ракетный комплекс, который не имеет аналогов. В России собирались сделать современный образец – "Баргузин", однако проект в итоге заморозили. Все эти решения имели большой научно-технический задел.

США развивали другие направления, Пентагон традиционно уделяет много внимания авианосцам, по числу которых Россия давно уже даже не спорит со Штатами.

Кроме того, американцы раньше начали разработку беспилотников и на данный момент вместе с Израилем являются лидерами в этой отрасли. Иванов добавил, что в скором времени России понадобятся беспилотные бомбардировщики, которые могут быть эффективны на горном рельефе. К слову, такой БПЛА "Гром" разрабатывает компания "Кронштадт".

"В некоторых отраслях мы далеко продвинулись, в некоторых нет. В ракетах продвинулись далеко", – заключил эксперт.

По его данным, тем же гиперзвуком в России занимались давно, и какого-то существенного перелома не произошло. То есть современные разработки основаны на советских проектах.